Rektör Yarılgaç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında bilgi alan Yarılgaç, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Yarılgaç, daha sonra haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Rektör Yarılgaç, AA'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözü kulağı olduğunu söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların çok profesyonelce çekildiğini aktaran Yarılgaç, emeği geçenleri tebrik etti.

Yarılgaç, fotoğrafları seçerken çok zorlandığını da kaydetti.











