Rektör yaralı baykuşu buldu tedaviye gönderdi
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.19 Temmuz 2019 Cuma 19:34
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ tarafından bulunan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekilerleKeban ilçesinde Saklıkapı Kanyonu gezdiği sırada yaralı baykuş buldu. Rektör Demirdağ yaralıbaykuşu inceledikten sonra , jandarma ekiplerine teslim ederek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderdi.
Yaralı hayvanın tedavi altına alındığı öğrenildi.
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