Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimine karşı milletçe verilen destansı mücadelenin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bundan 3 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz, gizli ve sinsi bir biçimde devlet içinde ve toplumda örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum karşısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlarımız meydanları, havalimanlarını doldurmuş ve kararlılığıyla ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşımıştır. Sokaklara, meydanlara inerek; imanından aldığı güç ve büyük cesaretle ‘Ya istiklal, ya ölüm’ kararını yüreğinde veren bu aziz millet, istiklalini de istikbalini de yeniden kazanmış oldu. Hamdolsun ki bugün ülkemiz o hain gecenin yaşandığı günden daha güçlü durumdadır. Hedefleri olan ve geleceğe kararlılıkla yürüyen daha güçlü bir ülke konumundadır. Bu düşüncelerle; ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ vesilesiyle ülkeye ihanet olarak kabul edilen her türlü girişimi kınıyorum. Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şifalar dileyerek şükranlarımı sunuyorum.”