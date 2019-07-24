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Rektör Ünal’dan, Gazeteciler veBasın Bayramı mesajı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
Rektör Ünal’dan, Gazeteciler veBasın Bayramı mesajı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ’nün çalışmalarının tüm dünyaya aktarılması konusunda her daim bizden desteklerini esirgemeyen,mesleğini fedakarca ifa eden değerli basın mensuplarının ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."dedi.


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın 111. yıl dönümü dolayısıylabasın çalışanlarının bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.


Özgür ve tarafsızlık ilkesiyle icra edilen gazetecilik mesleğinin,farklı seslerin ve görüşlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynadığının önemine değinen Rektör Ünal, ‘Toplumu ilgilendiren her türlü haberin doğru, ilkeli, objektif bir bakış açısıyla insanımıza ulaştırılmasını sağlayan basın mensuplarımız, haberleriyle halkımızı aydınlatarak demokratik toplum anlayışımıza çok büyük katkılar sunmaktadır.’ifadelerine yer verdi.


Türkiye’ninher alanda hedeflenen başarılara ulaşmasında basın mensuplarına önemli görevler düştüğünün altını çizen Rektör Prof.Dr. Ünal, "Başarıların sürekliliğinde basınımızın motivasyon gücünü çok önemsiyoruz. Millet olarak ortaya koyduğumuz başarılı çalışmaların basınımız tarafından takdir edilmesi, aksi durumların ise basın mensupları tarafından objektif bir şekilde takip edilerek düzeltilmesinin sağlanması son derece önemlidir. Bu işlevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ülkemizin gelişmesine ve milletimizin haber alma özgürlüğüne yaptıkları katkıları takdirle karşılıyorum."dedi.


"AÜ’nün destekçisi"


Prof.Dr.Ünal, " Türk basınında sansürün kaldırılmasının miladı olarak kabul edilen 24 Temmuz 1908 tarihinin 111. yıl dönümü dolayısıyla, Akdeniz Üniversitesi’nin çalışmalarının tüm dünyaya aktarılması konusunda her daim bizden desteklerini esirgemeyen basın mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel medyada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adınamesleğini fedakarca ifa eden değerli basın mensuplarının ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
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