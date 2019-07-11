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Rektör Turgut’tan Srebrenitsa Katliamı’nın 23. Yıl Dönümü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:55
Rektör Turgut’tan Srebrenitsa Katliamı’nın 23. Yıl Dönümü mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Bosna Hersek’te 11 Temmuz 1995 yılında yaşanan ve bir insanlık suçu olarak değerlendirilen Srebrenitsa Katliamı’nın 23. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Bundan tam 23 Yıl önce Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde 8 binden fazla Boşnak’ın Sırplar tarafından katledildiği olayla ilgili üzüntüsünü ifade eden Mehmet Turgut, Srebrenitsa Katliamı’nı son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olarak tanımladı.


Turgut, “Srebrenitsa’da hangi sıkıntılar yaşandıysa aynısını üstelik uzakta olmanın verdiği çaresizlikle bizler de yüreğimizde hissettik. Yaşanan insanlık suçu sonucunda hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan, rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:55
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