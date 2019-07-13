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Rektör Turgut’tan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
Rektör Turgut’tan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi yazmış olduğu kahramanlık destanının şer odaklarına yönelik ders niteliği taşıdığını belirten Turgut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz Destanını yazan bütün kahramanları gönülden yad ettiklerinin altını çizdi.


Turgut, “Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanetlerden biri olan menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu girişim, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuş, hainler tarihin kara sayfalarında yerlerini almıştır. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir. Milli iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olan yüce milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak meydanlarda toplanmış, vatan savunması uğruna binlerce kişi gazi olurken, 249 şehit vermiştir. Hainlerin karşısında yediden yetmişe birleşerek, bu şerefli mücadelede vatanını savunan aziz milletimiz; cesareti, dirayeti, iman gücü, kararlı ve dik duruşuyla birlik ve beraberlik destanı yazmıştır. Vatan sevdasıyla bayrağımız sonsuza dek dalgalansın diye göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklara siper eden, canlarını feda eden şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah milletimize bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
  1. doğa

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