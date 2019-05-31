Rektör Turgut’a eğitimcilerden tam destek Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret ederek destek sözü verdi.

Sendika üyelerinden oluşan heyet, Prof. Dr. Turgut’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Şube Başkanı Deniz, eğitim camiasının Prof. Dr. Turgut’tan çok büyük beklentilerinin oluğunu söyledi. Başkan Deniz, Prof. Dr. Mehmet Turgut’a yeni görevinin hayırlı olmasını dilerken, başarılı olacağından şüpheleri olmadıklarını söyledi.

Rektör Turgut ise Başkan Deniz’e ve ekibine teşekkür ederek, “Bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim camiasının desteğini yanımızda hissetmek bizlere güç veriyor” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Üniversite Başkan Deniz tarafından Rektör Prof. Dr. Turgut’a tabak ve kitap hediye edildi.

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