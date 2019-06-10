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Rektör Turgut, Türkiye A Milli Futbol Takımını tebrik etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
Rektör Turgut, Türkiye A Milli Futbol Takımını tebrik etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Konya’da oynanan UEFA 2020 Grup Elemeleri H Grubu 3’üncü karşılaşmasında Fransa’yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde eden A Milli Futbol Takımını tebrik etti.


Prof. Dr. Turgut, yaptığı açıklamada, son dünya şampiyonu Fransa’yı dize getiren A Milli Futbol Takımının teknik heyetini ve futbolcularını kutladı.


Rektör Turgut, “A Milli futbol takımımızı Fransa karşısında aldığı anlamlı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah takımımız önümüzdeki maçlarda da aynı başarılı performansı ortaya koyarak Türk milletini sevindirmeye devam eder. Dün olduğu gibi 82 milyonun tek yürek olduğu nice günler diliyorum”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:36
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