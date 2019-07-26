Rektör Turgut: “Biz hekimlerin öncelikli görevi insan hayatıdır”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde tedavileri süren hastaları ziyaret etti.

Rektörlük görevinin sorumluluğunun yanı sıra hastalarına da gerekli özveriyi göstererek, tedavileri ile yakından ilgilenen Rektör Turgut, hem hasta yakınlarının hem de hastane çalışanlarının taktirini topluyor.

Otuz yılı aşkın süredir hekimlik görevini sürdüren, başarılı bilimsel çalışmaları ve Adıyaman insanına yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kamuoyunun büyük takdirini toplayan Turgut, “Biz hekimlerin öncelikli görevi, insan hayatıdır. 34 yıllık hekimlik kariyerimde her hastama kendi evladım, kendi yakınım gibi yaklaştım. Yoğun bir iş temposu altında fırsat buldukça hastalarımı bizzat görüp tedavileriyle yakından ilgilenmeye gayret gösteriyorum. Kendi hemşerilerime hizmet etmek de ayrı bir mutluluk. Bir evladımızda ya da bir hasta yakınımızda bir güler yüz görmemiz dünyalara bedel. Cenab-ı Allah güç verdikçe de insanıma, ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu.