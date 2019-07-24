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Rektör Turgut 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
Rektör Turgut 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının, demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirten Rektör Turgut, “Basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenen basın kuruluşlarımız ve bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Hiç kuşku yok ki hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren aziz milletimizin bu yolda aldığı mesafenin en büyük destekçisi yine basınımız olmuştur. 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize kast eden hainlere karşı basınımızın verdiği mücadele ise her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak da kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, Adıyaman Üniversitesi adına basın camiamızın tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
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