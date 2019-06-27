Rektör Taş’tan Başkan Suer’e ziyaret Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik’in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Suer, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Suer, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş bizleri makamımızda ziyaret ederek, görevlerimizde başarılar dilediler. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Rektör Taş ziyaret sonrası Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile birlikte, ilçede muhtelif yerlerdeki hanelere cephe güzelleştirme yapılması hususunda fikir alışverişinde bulundu.

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