Rektör Taş, “Yüz Yüze” projesine katılan aileleri ziyaret etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, “Yüz Yüze” projesi’ne katılan özel gereksinimli çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Kapalı yüzme havuzundaki ziyarete, proje ortaklarından Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Keskin ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik katıldı.

Ziyarette ailelerle sohbet eden Rektör Taş, havuzda uzman eğitmenler eşliğinde su içi egzersiz yapan ve yüzme öğrenen çocuklarla yakından ilgilendi. Burada bir açıklamada bulunan Rektör Taş, “Böyle özel bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür benzer sosyal sorumluluk projeleri ileri ki dönemlerde de devam edecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinatörlüğünde, Bilecik Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklığıyla gerçekleştirilen Yüz Yüze projesi ile Bilecik’te yaşayan özel gereksinimli çocukların yüzmeyle tanışmaları ve su içi egzersizlerle fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine destek olmak amaçlanıyor. Proje kapsamında, 40 çocuğa yüzme havuzunda hekim kontrolünde, fizyoterapist ve yüzme antrenörleri eşliğinde su içi egzersizler yaptırılıyor” ifadelerine yer verdi.