Rektör Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz ile bir araya geldi Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz’ı makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Yılmaz, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş bizleri makamımızda ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Kendilerine hediye takdim ettik. Nazik ziyaretleri ve ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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