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Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:52
Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Sever, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Taş, bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendileriyle ilçemizdeki üniversite hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:52
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