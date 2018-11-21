Rektör Şimşek hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "örgüte yardım ettiği" iddiasıyla Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından, "Örgüte yardım etme suçu" iddiası ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

- Olay

Rektör Şimşek 22 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



















