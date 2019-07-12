Rektör Şevli’den Bakan Koca’ya ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversiteyi daha ileriye taşımak için Ankara’da temaslarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret eden Rektör Şevli, üniversitenin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Bakanlık ile Dursun Odabaş Tıp Merkezi arasında yapılacak işbirliği ve yapılabilecek projeler konusunda Bakan Koca’dan destek isteyen Şevli, "Üniversitemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Aynı zamanda Ankara’da da temaslarımızı sürdürüyoruz. Bakanımız Fahrettin Koca, ziyarette büyük bir nüfusa hizmet veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesini önemsediklerini ve yakından takip ettiklerini belirtti" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.