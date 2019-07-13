Rektör Şevli’den ’15 Temmuz’ mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz’un asla unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkımız durdurdu” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Şevli, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, “15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetli anıyoruz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini ve şehitlerimizi asla unutmayacağız. Darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde halkımız durdurdu. Yaşlı, genç, erkek, kadın demeden FETÖ’cü darbecilere karşı bu vatanı savundular ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdiler. Biz de üniversite olarak ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle darbeyi unutturmamak ve şehitlerimizi hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptık ve yapıyoruz. Asla hainler ve darbeciler bu vatanda kirli emellerine ulaşamayacaklar” diye konuştu.