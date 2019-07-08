Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri Fuarı’na katıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Irak’ta gerçekleştirilen ‘7. Türk Üniversiteleri Fuarı’na katıldı.

Fuarın açılışını Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve fuara Türkiye’den katılan üniversite rektörleri birlikte gerçekleştirdiler. Fuarda yerini alan Van YYÜ standı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için çok sayıda öğrencinin Van’a gelmesi bekleniyor.

Irak ziyareti kapsamında Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kuzey Irak Bölgesi Yüksek Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret ederek yetkililerle uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kurumsal bir yapıyla üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini ifade etti. Rektör Şevli, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ı da makamında ziyaret ederek gerek, ülkenin eğitim ihtiyaçları gerekse de öğrencilerin sorunları konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Selahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Enver Dizayi ile de bir araya gelen Şevli, iki kardeş üniversite arasında işbirliğinin süreceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Dizayi de, Şevli’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek iyi niyet dileklerini iletti.

Aday ve mezun öğrenciler tarafından çok yoğun bir şekilde ziyaret edilen fuara, Van YYÜ Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Arif Kıvrak da katıldı.