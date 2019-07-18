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Rektör Şevli, 15 Temmuz şehidinin çocuklarıyla bir araya geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:32
Rektör Şevli, 15 Temmuz şehidinin çocuklarıyla bir araya geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Burhan Öner’in çocukları Kader ve Abdulkadir Öner’i makamına kabul etti.


İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında kendisini tanklara siper ederek şehit düşen Burhan Öner’in çocukları Kader ve Abdulkadir, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, “Van olarak 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde 2 şehidimiz var. Biri Ankara’da Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit düşen Ercişli Halil Hamuryen, diğeri de gövdesini tanklara siper ederek şehit düşen Gürpınarlı Burhan Öner. 2016 yılında şehidimiz Halil Hamuryen’in unutulmaması için ismi üniversitemizin yeni yapılan yemekhanesine verilmişti. Diğer şehidimiz Burhan Öner’in ismi ise valiliğimiz tarafından Gürpınar’da yaptırılan liseye verildi. Eğer biz bugün bu ülkede özgürce yaşabiliyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hain darbe girişimini durdurarak tüm dünyaya demokrasi dersi verdi halkımız. Ben başta bu güzel çocuklarımızın babası Burhan Öner olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha şehitlerimize canlarını vererek bu vatanı kurtardıkları için minnet duyduğumuzu dile getirmek istiyorum. Şehidimizin çocukları da artık bize emanettir, artık onlar bizim çocuklarımızdır. Her zaman onların yanında olacağız” dedi.


Konuşmanın ardından Rektör Şevli, şehidin çocuklarına içinde çeşitli hediyeler olan çantalar verdi. Şevli, şehit çocukları ile yemek yedikten sonra onlarla beraber 15 Temmuz konulu konferansa katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:32
  1. doğa

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