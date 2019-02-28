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Rektör Şenocak’ın Yeşilay Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:58
Rektör Şenocak’ın Yeşilay Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak 1-7 Mart Yeşilay Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Rektör Kemal Şenocak yayımladığı mesajında, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan ve bağımlılıkla mücadele gibi hayati bir sorumluluğu üstelenen Yeşilay, Hilal-i Ahdar adıyla 5 Mart 1920’de, ülke tarihimizin en zorlu günlerinde kurulmuştur. O şartlarda dahi gençliğin, sağlıklı bir geleceğin ve bağımlılıkla mücadelenin önemini öngören insanlarımızın bize miras bıraktığı Yeşilay, bugün bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası ölçekte etkin bir rol oynamaktadır. Yeşilay, dün olduğu gibi bu gün de, gençlerimizi alkol, tütün, uyuşturucu madde, kumar gibi bağımlılıklardan koruyarak; enerjilerini sosyal ve kültürel faaliyetlere yöneltmeleri için, bilimsel metotlarla özverili çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu çalışmalarıyla, nice hayatlara dokunmakta, yardım ve desteğe ihtiyacı olan bağımlı gençlerimizin hayata tutunmalarına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklar ve gençlerimizin hem korunması hem de doğru yönlendirilmesini hedefleyen tüm girişimler gibi Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele için yürüttüğü tüm faaliyetler de kutsal bir hedefe hizmet eden son derece mühim çalışmalardır. Nitekim ruhen ve bedenen sağlıklı yetiştirilmiş bir gençlik ve güzel ahlakla teçhiz edilmiş bir nesil, hepimiz için iyi bir gelecek demektir. Yeşilayımızın 99. yılını kutlarken, 1-7 Mart Yeşilay Haftası vesilesiyle bu güzide kuruma emek veren tüm büyüklerimizi saygıyla anıyor, toplumumuzun her bir ferdinin Yeşilay felsefesini hayatının merkezine oturtarak bu kuruma ve sağlıklı nesillerin yetişmesine destek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:58
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