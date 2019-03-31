Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın Kanser Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, çağımızın hastalığı olarak kabul edilen kanserin, ilerleyen teknoloji ve gelişen yeni tedavi yöntemleri ile baş edilmeye çalışılan ölümcül bir hastalık olduğunu belirtti. Kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasındaki en önemli etkenin, hiç şüphesiz erken tanı olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Erken tanı ise, ancak toplumun, bu hastalık hakkında bilinçlendirilmesi, gelişen erken tanı yöntemleri ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri ile mümkündür. 1956 yılında, toplumu kansere karşı bilinçlendirmek için, Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun önerisiyle, Nisan ayının ilk haftası, Kanserle Savaş Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren her yıl, 1-7 Nisan tarihleri arasında, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bilim insanları ile sağlık çalışanlarının, kanser ve tedavisi üzerine gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar kadar, toplumsal farkındalık oluşturma konusunda sivil toplum örgütleri de sağladığı katkılarla, bu hastalıkla mücadelede önemli bir yer işgal etmektedir. Gerek fen gerek sağlık gerekse sosyal bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarımızın, hem kanserle mücadelede omuz omuza vermeleri hem de bu amansız hastalıkla mücadelede işbirliği içinde bulunmaları artık bir zorunluluktur. 1-7 Nisan Kanser Haftası’nın, düzenlenen etkinliklerle kanser hastalarının yaşam sevincini yükseltmesini, toplumsal bilinci arttırarak erken tanı imkânlarını güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum" diye belirtti.