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Rektör Şenocak’ın 18 Mart mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

17 Mart 2019 Pazar 11:51
Rektör Şenocak’ın 18 Mart mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Şenocak mesajında, “Çanakkale Zaferimiz, sadece Türk milletinin mazlum milletlere örnek olan tarihî bir direnişi değil, aynı zamanda emperyalist devletlerin kanlı emellerinin nasıl alt üst edildiğini bütün dünyaya gösteren kutlu bir mücadelenin göstergesidir. Bu yıl, şanlı ecdadımızın kanlarını dökerek bizlere miras bıraktığı bu cennet vatanda, dillere destan Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletçe dün nasıl Çanakkale’de, 15 Temmuz’da varlığımıza yönelen bütün tehditleri bertaraf ettiysek, bugün ve yarın da aynı şekilde iç ve dış her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılığa sahibiz. Dost düşman tüm dünya bilmelidir ki, asla bu mübarek toprakları düşmana çiğnetmeyecek; gökleri inletip gönüllere sonsuz bir huzur veren ezan seslerini susturtmayacak, bağımsızlığımızın teminatı ve nişanesi olan al bayrağımızı asla indirtmeyecek ve her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu kutsal toprakları ilelebet vatan olarak sahipleneceğiz.Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, milletimize esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:51
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