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Rektör Savaşan uluslararası öğrencileri dinledi

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yüksek lisans seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
Rektör Savaşan uluslararası öğrencileri dinledi

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yüksek lisans seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.



SAÜ Personel Yemekhanesinde uluslararası öğrencilerin sorularını ve sorunlarını dinlemeye yönelik olarak düzenlenen toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile ilgili dekanlar, müdürler, koordinatörler ve öğretim üyeleri katıldı. Öğrenciler, sorularını ve sorunlarını Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’a ve diğer ilgililere iletme fırsatı buldular. Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Savaşan, ‘misafir öğrenci’ olarak niteledikleri uluslararası öğrencileri önemsediklerini ve bu toplantıları öğrencileri dinlemek amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Uluslararası öğrencilerle her zaman iletişimde kalmaları amacıyla çalışma başlattıklarını aktaran Savaşan, “Hangi alanda eğitim görüyorsanız görün, donanımlı olarak ve alanınızla ilgili önemli birikimleri edinerek buradan gitmenizi, yüksek lisansı bitirdikten sonra da doktora programlarına devam etmenizi istiyoruz. Bizim arzumuz Sakarya Üniversitesinin zihninizde önemli bir yer edinmesi, hoş bir sada bırakması, yıllar sonra bile üniversitemizi iyi anlamda hatırlamanız” dedi.



Savaşan, “Başka bir halk ile kaynaşma çabasının hem zorluklarını hem de getirdiği zenginlikleri biliyoruz. Zorluklar elbette var. Ama kültürel çeşitlilik ve etkileşim insanın ufkunu açıyor. Zorlukları başlarda daha çok yaşarsınız. Ama sisteme alıştıkça kendinizi evinizdeymişsiniz gibi hissedersiniz. Dolayısıyla biz daha çok bunun artılarına bakacağız. Hem kaliteli eğitim almanızı hem de aynı zamanda buradan memnun olmanızı istiyoruz. Öğrenciliğin gerektirdiği akademik ve sosyal gelişimi de işin içine katacak bir yapıya doğru gitmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da toplantıda yaptığı konuşmasında uluslararası öğrencilerin tez konusu belirlerken kendi ülkelerinin potansiyelini açığa çıkaracak konu seçmelerinin faydalı olacağını dile getirdi. Öğrencilerle ilişkileri mezun olduktan sonra da sürdürmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Tonguç, bu konuda öğrencilerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Konuşmaların ardından söz alan uluslararası öğrenciler, sorularını ve sorunlarını ilgililere iletti. Öğrenciler toplantının sonunda Rektör Savaşan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
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