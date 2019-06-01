Rektör Savaşan Sakarya basını ile iftarda bir araya geldi Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, düzenlenen iftar yemeğinde Sakarya basını ile bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi Personel Yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Savaşan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Kahraman ile Sakarya’da görev yapan çok sayıda yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Rektör Savaşan, yemeğe katılan gazetecilere teşekkür ederek, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Rektör Savaşan, programın devamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.