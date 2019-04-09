Rektör Şahin’den değerlendirme toplantısı

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, gazetecilerle kahvaltılı toplantıda buluşarak 3 aylık icraatlarını ve yapacağı faaliyetlerden bahsetti.

Namık Kemal ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, rektörlük binasında bulunan restoranda Tekirdağ’daki gazetecileri ağırladı. Namık Kemal Üniversitesi yönetimi ile 3 aylık geçen süreçte üniversitenin faaliyetlerini slayt halinde sunumunu gerçekleştiren Şahin, “Çeşitli proje aşamalarımız var inşallah yakında onları da tamamlayacağız. Ziraat fakültesinde Tekirdağ çiftçisine hizmet önemli. Çünkü burası turizm ve sanayi şehri olduğu kadar tarım ve hayvancılık şehri dolayısıyla Ayçiçek potansiyelinin üreticisinin olduğu yer. Aynı şekilde hububatta da öyle. Burada zaten yakından takip ettiniz. Bunun gibi çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız her geçen gün devam edecek. Çiftçimizin bize değil de bizim çiftçimize gitmemiz gerekiyor. Üniversite ile şehri sağlık, kültürel ve bilimsel anlamda spor alanında bütünleştirmek istediğimizi belirtmiştik. Bu anlamda yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesi farkındalık çalışmasıdır. Farkındalık çalışmalarından bir tanesi ‘Minik Üreticiler’ projesini yaptık. Çok da talep gördü. Bütün okullarımızda proje ofisimizde şuanda hanımlarımız ilgileniyorlar. Şuan da bütün okullarda hemen hemen bu tür talepler var. Onlarla ilgili de yeni çalışmalar yapmak istiyoruz. Minik üreticiler de çocuklarımız önemli. Doğa bilincini aşılamak, geleceğe yatırım yaparak dolayısıyla seralarımızda soğan ekimi ve marul hasadını gerçekleştirdik. Çok keyifliydi. Bu tür çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Rektör Şahin toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.