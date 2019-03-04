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Rektör Şahin,öğrencilere ders verdi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Erasmus Koordinatörlüğünde düzenlenen programda Avrupa’dan gelip Türkiye’de İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:43
Rektör Şahin,öğrencilere ders verdi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Erasmus Koordinatörlüğünde düzenlenen programda Avrupa’dan gelip Türkiye’de İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından ders verildi.


Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye İrşad Koordinatörü Adem Uysal, “Uluslararası Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneğine (UNİAD) mensup öğrencilerimiz, aynı zamanda Uluslararası İlahiyat 3. ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz aramızda bulunuyor. Mezuniyete çok az kaldı. Bu öğrencilerimizle bir kamp yapıyoruz. Kendi alanları bağlamında bu öğrencilerimiz, yurt dışına dönecekler. Master ve doktora süreçlerini büyük bir çoğunluğu Avrupa’nın değişik merkezlerinde yapacaklar. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin’e sağladığı imkalardan ve vereceği dersten ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.


İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Birim Başkanı Celil Yalınkılıç, “Uluslararası Öğrenciler Derneğimizin organize etmiş olduğu programda birlikteyiz.Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in rehberliğinde gerçekleşen programın faydalı olacağına inanıyorum. Sizler, bizim için son derece kıymetlisiniz. Avrupa’dan geldiniz, orada doğup büyüdünüz. Burada eğitiminiz alıyorsunuz. İnşallah döndüğümüzde teşkilatımızın muhtelif yerlerinde görev alacaksınız. Bu çok kıymetli bir şey Avrupa’daki tartışmalar son derece sıkıntılı bir süreçte yürüyor. Sizlerin, Avrupa’daki Müslümanlara çok ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz. Programın gerçekleşme imkanını sağlayan Rektörümüz Şahin’e müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.



“Bizim çabamız bize benzeyen nesilleri yetiştirmektir”


SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Sizlerin, burada olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunu, hem bir Müslüman kimliğiyle hem bir akademisyen kimliğiyle hem de bir rektör sıfatıyla ifade ediyorum. Bizim asli görevimiz; bu ülkenin geleceğini ellerine teslim edeceğimiz, bize ve özümüze benzer nitelikte insanları yetiştirmektir. Allah, eşyanın fıtratına da bunu koymuştur. Yaratılan her canlı belli bir süre yaşar, sonra yok olur, gider. Ama geride kendisini temsil edecek benzerlerini bırakır. İnsanoğlu normalde hızlı büyüdüğü çağlarda ve gençlik yıllarında çok bu dünyayı terk edeceğini düşünmez ve geriye kendisini temsil edecek neslini bırakmayı çok akıl etmez. Yaş ilerledikçe bu fikir öne çıkar, bu bitkilerde de böyledir. Bizim çabamız, bize benzeyen nesilleri yetiştirmektir. Bizler, bizden öncekilerin temsilcileri olarak buradayız” ifadelerini kullandı.



“İslam dini toplum dinidir”


Teşkilat ve birlikteliklerin insanları bir arada tuttuğunu vurgulayan Rektör Şahin,“Bir arada olmak hedef ve ideallere doğru kararlı bir biçimde yürümeyi sağlar. Kişi, yalnızlaştığı zaman ideallerden de kopar hedefinden de uzaklaşır. Kaybolur ve savrulur. Bu nedenle bir arada olmak önemli İslam dini bir toplum dinidir. Ferdi özellikleri ve emirleri vardır, tabii ki kişiyi olgunlaştırma her yönüyle geliştirme talimatları ve emirleri kuralları vardır. Ama daha çok İslam’ın öne çıkan yönü toplum dini olmasıdır. Bu da toplumun birbirini desteklemesi ve bir arada tutması gerçeğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.


Rektör Şahin, öğrencilere “İnsanoğlunun Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Üniversiteler, Nasıl Bir Gençlik Yetiştirmeli? Geleceğin Üniversiteleri Ne Nitelikte Olmalı? ” konulu sunum gerçekleştirdi.


Erasmus Koordinatörlüğünde düzenlenen programa, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Birim Başkanı Celil Yalınkılıç, Türkiye İrşad Koordinatörü Adem Uysal, Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gölcü, Öğr. Görevlisi Güngör Gökdağ, temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:43
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