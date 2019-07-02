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Rektör Şahin, Irak’ta temaslarda bulundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.

02 Temmuz 2019 Salı 14:31
Rektör Şahin, Irak’ta temaslarda bulundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Irak’ta düzenlenen 7. Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Fuarı’na katıldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Kuzey Irak Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Jwan J. M. Sharif ile bir araya geldi. Görüşmede ikili alanlarda yapılacak işler değerlendirildi. Rektör Şahin daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ı makamında ziyaret ederek öğrenci alımları ve başkonsolosluk ile iletişim halinde bulunulması konularında görüşme gerçekleştirdi.



Rektör Şahin ve ekibi Irak’ta düzenlenen üniversite fuarına katıldı


Irak’ta düzenlenen 7. Türkiye ve Kıbrıs Üniversiteleri Fuarı’na Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ekibi de katıldı. Türkiye’den 5 rektör ve toplamda 27 üniversitenin katıldığı fuarda Rektör Şahin’e, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ve Farabi Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gül eşlik etti. Açılışta Türkiye Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye’den katılan üniversite rektörlerini temsilen konuşma yapan Rektör Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında 350 bin öğrenci sayısına ulaşılması konusunda rektörler olarak üzerilerine düşen görevleri yapmak için gayret sarf ettiklerini kaydetti.


Türkiye Başkonsolosu Hakan Karaçay ise Türkiye Cumhuriyeti’nin politikaları doğrultusunda öğrencilerin Türkiye’ye gidişlerinde gerekli işlemleri hızlı bir şekilde tamamlayarak sürece olumlu katkı sağladıkları ifade etti. Fuara çok sayıda öğrenci, öğrenci yakınları ve firmaların katıldığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:31
  1. doğa

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