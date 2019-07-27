Rektör Prof. Dr. Çomaklı’dan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin’e ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Erarslan, SODİGEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve SODİGEM Koordinatörü Öğr. Gör. Hande Kaynar da yer aldı.

Ziyarete ilişkin görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, her iki üniversitenin işbirliği içerisinde olacağını belirtti. Rektör Çomaklı ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerini de Anadolu Üniversitesi’nde konuk etmekten dolayı onur duyacaklarını sözlerine ekledi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından ise Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, birbirlerine çalışmalarında başarılar dileyerek, hediye takdiminde bulundular.