Rektör Prof. Dr. Çomaklı öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Müftülüğünce Darülfünün Camii altında yapımı tamamlanan Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan Gençlik Merkezleri projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan Darülfünün Camii’nin arka kısmında tanzim edilen Gençlik Merkezinde Ramazan Ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, merkezi yemekhane ve önünde tanzim edilen çadırın yanı sıra Darülfünün Camii Gençlik Merkezinde de öğrencilere iftar yemeği ikramında bulunuyor. Bu kapsamda öğrencilerle sürekli bir araya gelen Rektör Çomaklı, iftarını yine öğrencilerle birlikte yaptı.

“Ramazan Ayı, Barış, Kardeşlik, Muhabbet veHoşgörünün Hâkim Olduğu Bir Aydır”

İftar yemeği öncesinde Darülfünün Camii Müezzini Hüseyin Çelebi Kur’an-ı Kerim tilaveti verdi. Ezanın okunmasıyla birlikte iftarını açan Rektör Çomaklı, böylesine mübarek günlerde öğrencilerle bir araya gelmenin kendisini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

İftar yemeğinin ardından öğrencilerle sohbet eden, sorun ve talepleri dinleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, imkânların geçmişe göre çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, öğrencilerden özellikle boş vakitlerinde sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını istedi.

Öğrencilerden mutlaka aldıkları eğitimin yanında kendilerini farklı ve özellikli kılacak alanlarda da uzmanlaşmalarını, kariyer sahibi olmalarını tavsiye eden Çomaklı: “Ramazan ayı, barış, kardeşlik, muhabbet ve hoşgörünün hâkim olduğu bir aydır. Bugün evlatlarımızla iftarda bir araya gelip bizler için ne denli önemli olduklarını hissettirmek istedik. İftarla birlikte aynı zamanda hoş bir sohbet oldu. Allah bu kutlu günlerin hürmetine ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın, bizlere ve evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, başarılı nice Ramazan ayları nasip etsin. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.