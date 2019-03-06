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Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan iade-i ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:15
Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan iade-i ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ETÜ Rektörlüğüne atanmalarından dolayı kendilerini ziyaret eden kurum amirlerine iade-i ziyarette bulundu.


Ziyaretler kapsamında Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Özgür Ercan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum 1. İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Şahin, Erzurum 2. İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan, Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı Caner Dinletir ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman’ı makamlarında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.


Ziyaretler sırasında Prof. Dr. Bülent Çakmak, kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken 8-9 Mart tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayeleri ve Üniversitemiz ev sahipliğinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DKF’19) davetiyelerini de takdim etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:15
  1. doğa

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