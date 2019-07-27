Rektör Prof. Dr. Budak, “Biz İzmir’in, Ege’nin, Bergama’nın geleceğine katkı sunmak için gönüllüyüz”

“Ege Üniversitesi Köyümüzde” projesi bu kez Bergama ilçesi Kozak Yaylası Yukarıbey Mahallesinde düzenlendi.

Ege Üniversitesi’nin, bilgi birikimini toplumla paylaşmasının amaçlandığı proje kapsamında; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Egeli akademisyen ve öğrenciler, Yukarıbey Mahallesi sakinleriyle buluştu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak bizim bakış açımız Cumhurbaşkanımıza, devletimize, bakanlıklarımıza katkıda bulunabilmek” diye konuştu.

Rektör Budak, “Güzel bir yerde böyle bir doğanın içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ege Üniversitesi ailesi olarak Yukarıbey Mahallesinde kaymakamlığımız belediye başkanlığımızın desteğiyle böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ege Üniversitesi olarak birçok alanda çalışmalar yapıyor ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için ARGE çalışmaları yapıyoruz. Üniversiteler yaptığı çalışmaları topluma aktarabilmeli, toplum sorunlarına çözüm üretmeli. Eğer bunu yapamıyorsak çalışmalarımız, yayınlarımız raflarda kalıyorsa buradaki köylülerimize, çiftçilerimize, üreticilerimize bir katkı sunmuyorsa anlamsız kalır. Ülkemize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza katkımız varsa kendimizi bahtiyar hissederiz. Ülkemizin çıkış noktası eğitim, bilim, fen. Ege Üniversitesi olarak bizim bakış açımız; Cumhurbaşkanımıza, devletimize, bakanlıklarımıza, devletimizi yöneten büyüklerimize katkıda bulunabilmek. Bunu kendimize bayrak sevgisine istinaden görev biliyoruz. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz. Ege Üniversitesi olarak TÜBİTAK’ta devlet nezdinde en fazla proje yapan üniversiteyiz.Bu topraklardaki vatandaşlarımızın sorunu üniversitenin sorunu, eğitimin sorunu. Biz İzmir’in, Ege’nin, Bergama’nın geleceğine katkı sunmak için gönüllüyüz. Bizim için hayatın anlamı bu ülkeye, bu topraklara, bu millete hizmet etmek. Birlikte güzel projeler yapacağız. İşbirliği için Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kaymakam Mahmut Kaşıkçı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ise “Bergama tarihi dokusuyla ve şehri bütünleşmiş bir yer. Bunu yanında doğal güzelliği ile eşsiz. Tarımı ve üretimi ile Bergama ovası tarımın başkenti. Bu buluşmamamız daha güzel ortamlara vesile olacak inancındayım. Çünkü biz üniversitede okuyan öğrencilerimizi üretimle buluşturmalıyız. Bunu sağlayamazsak gelecek çok zor olur. Onun için uygulamanın içinde olmalıyız. Bu tarz programlarla gençlerimizi sahaya açma, gençlerimizi insanımızla buluşturma amacındayız. Rektörümüze, belediye başkanımıza, muhtarımıza ve mahallelilerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da “Geçtiğimiz hafta saygı değer muhtarlarımızla yine Kozak’ın önemli bir sorunu için Ankara’daydık. Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanındaydık. Tabi bölgemizi ilgilendiren, bu yaylayı ilgilendiren ve Bergama’nın genelini ilgilendiren önemli bir sorun için ordaydık. Çam fıstığındaki verim kaybı ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Son 8-9 yılda önemli çalışmalar var. Tabi ki bunların hepsi sayın bakanımızın talimatıyla bir çatı altında toplandı. Ege Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 üniversite ve 2 enstitü bununla ilgili önemli çalışmalara imza atıyor. İnşallah şu anda dünyada çaresi olmayan bu amansız durum önümüzde ki aylarda yıllarda sonlanır. Çözümü inşallah buradan dünyaya yaymış oluruz. Bununla ilgili ilacı veya çareyi Bergama’da Kozak Yaylası’ndan inşallah tüm dünyaya ulaştırmış oluruz. Ege Üniversitesinin bilimsel birikimini Kozak Yaylasında yaşayan insanlarımıza aktarmak için kolları sıvaması çok değerli bir proje. Belediye olarak bu projeye elimizden gelen desteği veriyoruz. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve değerli bilim insanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Köy ziyareti kapsamında Ziraat, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi, Emel Akın Meslek Yüksekokulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Etnografya Müzesi stanttalar kurularak öğretim üyesi ve öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bergama belediyesi halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.Yukarıbey Mahallesinde yaşayan köylülere diş ve sağlık taraması yapılarak tarım politikaları doğrultusunda zirai mücadele konusunda bilgiler verildi.