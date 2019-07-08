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Rektör Prof. Dr. Ali Gür mezun olan uluslararası bölüm öğrencileri ile bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesinden başarıyla mezun olan 450 uluslararası öğrenciyle bir araya gelen GAÜN Rektörü Prof.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Rektör Prof. Dr. Ali Gür mezun olan uluslararası bölüm öğrencileri ile bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesinden başarıyla mezun olan 450 uluslararası öğrenciyle bir araya gelen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Siz sadece burada okurken değil, aynı zamanda mezun olduktan sonra da bizim çok değerli aile üyelerimizsiniz” dedi.


GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesi’nde uluslararası yabancı öğrenciler için yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik kontenjanlar sürekli ayrıldığını belirterek, “Bugün değil, geçmişten gelen bir geleneğimiz var ve biz büyük üniversite olarak da uluslararasılaşmada yıllar öncesinden bu yola girmiştik. Yaz okulu sonucunda ortalama olarak uluslararası 450 öğrencimizi mezun veriyoruz. Bu şu açıdan önemli; Uluslararası öğrencilerimizde nerdeyse yüzde 98’in üzerinde mezuniyet var. Bu da iki açıdan önemli; kurumsal büyük bir üniversite olarak çok disiplinliyiz. İkincisi özellikle öğrencileri kriterlere, sınavlara, mülakatlara uygun aldığımız için öğrenciler boşluğa düşmüyor ve sıkı takibimiz var" dedi.


Uluslararası öğrencilerle birlikte yıl içerisinde çok sayıda program yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Gür, Türkiye’de uluslararası öğrencilerle ilgili bu kadar yoğun programlar yapan tek üniversitenin Gaziantep Üniversitesi olduğunu vurguladı.


Huzur adası oluştu


Prof. Dr. Gür konuşmasına şöyle devam etti:


“Kaynaşmalar, birleşmeler aynı zamanda kültürel anlatımlar festivalle birlikte de kendinizi anlatmak farkındalık oluşturmak ve en önemlisi de Ortadoğu Savaşı’nın Suriye ateş çemberi içerisinde burada huzur adası oluştu. Çok farklı milletlerden insanlar, öğrencilerimiz var. Türkiye’de huzur içerisinde yaşıyorlar. Bu bizim açımızdan bütün dünyaya verilecek en büyük mesajdır. Eğitim alırken aynı zamanda bu adada yani Gaziantep bölgesinde huzur içerisinde bir arada yaşama kültürü geliştiriyoruz.Eğitim kulvarı olarak biz burada huzur içerisinde görüşlerinize, inançlarınıza, dil ve kültürünüze saygı duyarak burada yaşamınızı sağladık. Uzun yıllardır burada yabancı öğrencilerim var ama herhangi bir olay olmadı. Bu sizin ve bizim üniversitemizin ortak başarısıdır.”


Öğrenciler mezun oluncaya kadar çok sayıda aktivite, proje gerçekleştirdiklerini, kurslar açtıklarını ifade den Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi Öğretim Görevlisi Simge Akbaş, "Sizlerin akademik hayatını devam ettirirken bir taraftan da kariyer hayatına hazırlamaya, sosyal yönden de kaynaşmalar, geliştirmeler sağlamak çalıştık. Bu faaliyetlerimiz Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi olarak yaz boyunca devam edecek. Bu kurslar ücretsiz olacak. Bunları TDP’nin sayfasından, Gaziantep Üniversitesi’nin web sitesinden, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür’ün twitter sayfasından takip edin ve katılım sağlamaya çalışın” ifadelerini kullandı.


"Gaziantep’te bir eviniz var"


Uluslararası Öğrenci Ofisi Sorumlusu Ayşe Burcu Mıhçıoğlu Aslan da, “Lisansüstünde ya da akademik tüm hayatınız boyunca bizlerle kalmanızı isteriz. Eğer gitmek isterseniz çünkü aileleriniz bekliyor, yolunuz, bahtınız açık olsun ama biz yine burada sizleri bekliyor olacağız. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız ülkenizden gelmek isteyen herkes için Türkiye’de Gaziantep’te bir eviniz var. Biz Gaziantep Üniversitesi olarak yine sizlerle birlikte olmak isteriz” diye konuştu

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
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