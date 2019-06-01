Rektör Polat ve Başkan Altınöz’den bayrammesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polat mesajında, “Rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayını huzur içerisinde tamamlayarak, bizleri kaynaştıran ve kardeşliğimizi pekiştiren Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, yüreğimizin kapılarını kardeşlerimize açma, ekmeğimizi bölüşme, huzurumuzu paylaşma zamanlarıdır. Bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi anlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

- AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz:

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayarak, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Başkan Altınöz, bayramların huzur ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı en önemli günler olduğunu söyledi. Başkan Altınöz mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her türlü dayanışma ve yüce duygunun tezahür ettiği, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, dargınların barıştığı, kucaklaşmanın yaşandığı bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllerimiz bir yandan bayram coşkusuyla dolarken, diğer yandan dünya üzerinde bayrama buruk gönüllerle giren insanların hüzün ve acılarını da aynı şekilde yüreklerimizde taşıyoruz. Dini bayramlarımız, kimsesizleri ve hastaları ziyaret ederek onları sevindirip, çok yoğun insani duygular yaşamamıza vesile olur. Bayramlar, milli ve dini duyguların inançların, geleneklerin uygulanarak gelecek kuşaklara aktarıldığı, millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının ilimize, ülkemize, alemi İslam’a hayırlar getirmesini diliyorum."