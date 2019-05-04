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Rektör Polat, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’na katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:56
Rektör Polat, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’na katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Gebze Teknik Üniversitesinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Dönem Toplantısı’na katıldı.


Üniversiteler arası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği’nin dönem toplantısı, Gebze Teknik Üniversitesinde yapıldı.


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık katıldı.


Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri, ilmi araştırma ve bölgesel kalkınma gibi gündeme gelen birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulunularak iş birliği imkanlarının ve ortak çalışma alanlarının daha da geliştirilmesi konusu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:56
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