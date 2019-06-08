Rektör Öztürk’ten Kuzey Kampus’te inceleme

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin Kuzey Kampüsünde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni ziyaret eden Prof. Dr. Ali Öztürk, HÜBTUAM bünyesinde bulunan laboratuarları inceleyerek bilgiler aldı.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde sahip oldukları teknoloji, ürettikleri bilim ve yaptıkları araştırma-geliştirme çalışmalarının büyük önem arz ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, kalkınmada önemli bir rol oynayan nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine dikkat çekti.

Prof. Dr. Öztürk, “Hitit Üniversitesi olarak omuz omuza vererek, taş üstüne taş koyarak güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 2023 vizyonu doğrultusunda olmak üzere ülkemizin daha da gelişmesi ve büyümesi adına tüm altyapımız ve imkanlarımızla tüm gayretimizle çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

HÜBTUAM’ın ardından Rektör Öztürk, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezini ziyaret etti.