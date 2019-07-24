Rektör Murat’tan Vali Tavlı’ya ziyaret
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat, Vali Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:13
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat, Vali Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Tavlı, Rektör Sedat Murat ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, ÇOMÜ’nün önümüzdeki dönemdeki yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
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