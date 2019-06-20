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Rektör Levent, akademik ve idari personelle toplantı yaptı

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

20 Haziran 2019 Perşembe 06:46
Rektör Levent, akademik ve idari personelle toplantı yaptı

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve iki gün süren paylaşım toplantıları kapsamında, üniversitenin çeşitli birimlerinde görevli akademik ve idari personel ile buluştu.


Rektör Prof. Dr. Levent, üniversitenin kent merkezindeki Hukuk ve Sağlık Yerleşkeleri ile Yalnızbağ Yerleşkesindeki birimlerinde görevli akademik ve idari personel ile bir araya geldi. Söz konusu yerleşkelerde faaliyet gösteren ilgili birimlerin konferans salonlarında gerçekleştirilen paylaşım toplantılarına, üniversitenin üst yönetimi ile çeşitli birimlerde görevli akademik ve idari personel katıldı.


Paylaşım toplantılarındaki sunumda, kuruluşundan günümüze üniversitenin gerçekleştirdiği büyüme ve geldiği konumu ana hatlarıyla özetleyen Rektör Prof. Dr. Levent, 2018 yılında yapılan çalışmalar ile üniversitenin 2019 yılı hedeflerini anlattı.Sunumunu slaytlar eşliğinde üç ana başlıkta özetleyen Rektör Levent, ilk bölümde sayılarla üniversitenin mevcut durumu; ikinci bölümde 2018 yılı genel değerlendirmesi; üçüncü bölümde ise 2019 yılı hedeflerini katılımcılarla paylaştı.


Üniversitede 23.368 öğrencinin yükseköğrenim gördüğünü belirten Prof. Dr. Levent, 2018 yılında çeşitli fakülte ve meslek yüksekokul bünyesinde yeni açılan bölüm ve programlara öğrenci alımı yapıldığını anımsattı. Rektör Levent ayrıca Açıköğretim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi açılması ile BESYO ve Ali Cavit Çelebioğlu SHYO’nun Fakülteye dönüştürülmesi adına gerekli adımların atıldığını bildirdi.


Ülkemiz, ilimiz ve bölge ihtiyaçları ve dinamikleriyle mevcut imkânlar doğrultusunda yeni bölüm programlar açmayı hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Levent, açılacak bu yeni bölüm ve programlara yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının öngörüldüğünü dile getirdi.


Üniversitede yüksek kalite önceliğinde sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Levent, çağın gereğine uygun yeni bina, ek bina, laboratuvar, atölye vb. altyapı ve teknik alanlarda büyüme ve gelişme hamlelerinin planlanan hedefler doğrultusunda 2019 yılında da devem edeceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 06:46
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