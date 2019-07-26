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Rektör Kızılay’dan öğrencilere tercih tavsiyesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:04
Rektör Kızılay’dan öğrencilere tercih tavsiyesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay 2019-2020 eğitim öğretim yılında tercih yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2018-2019 eğitim öğretim yılını başarılı, verimli ve huzurlu bir şekilde tamamladıklarını söyledi. Rektör Kızılay “40 bini aşan öğrencimiz ile yaklaşık 7 bin 500 mezun verdik. Dolayısıyla çok mutluyuz. 14 fakültemizde, 6 enstitümüzde, 2 yüksekokulumuzda, 4 meslek yüksekokulumuzda eğitim öğretim, araştırma çalışmaları yapıldı. Bütün bu okullarımızdan mezun verdik” dedi.


İnönü Üniversitesinin güçlü bir öğretim elemanı kadrosunun bulunduğunu vurgulayan Rektör Kızılay, 2019- 2020 eğitim öğretim yılında tercih yapacak öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “2019 ÖSYM sınavına giren öğrenciler üniversitemizi muhakkak birinci sırada tercih etmelidir. İnönü Üniversitesi fakülteleri bakımından birinci sıraya yazılacak bir üniversitedir. Çünkü üniversitemiz köklü bir üniversitedir. Şimdiye kadar 130 bin civarında mezun verdik. Her yıl hem Türkiye’den hem yurt dışından çok sayıda öğrenci kaydı alıyoruz. Bu yıl da 6 bin 500 civarında ülkemizden öğrencimiz üniversitemize kayıt yaptırdı. Öğretim elemanı bakımından fakültelerimiz oturmuş, kendi öğretim kapasitesi açısından güçlü fakültelerdir. Her bir fakültenin ayrı özellikleri var. Tercih yapacak öğrencilerimize üniversitenin birinci önceliği olarak öğretim elemanı kapasitesine bakmalarını öneriyorum.”


Rektör Kızılay, son olarak tercih yapacak öğrencilerin üniversitenin fiziki ve sosyal konumunu değerlendirmelerini, sadece eğitim alanında değil sosyal alanda da kendilerini geliştirecek üniversiteleri tercih etmeleri gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:


“Üniversitenin fiziki ortamına, kampüs imkanlarına, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyetlerine imkanlarına bakmalarını öneriyorum. Bizim üniversitemiz öğretim üyesi kapasitesi bakımından güçlü ve köklü bir üniversitedir. Dünyanın en güzel yeşil kampüsü, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından ise çok zengin bir üniversitedir. Türkiye’nin en çok faaliyet yapan, birçok aktivitesi olan kampüslerinden bir tanesidir. Öğrencilerimiz hayata daha iyi hazırlanacaktır ve çok şey kazanacaklardır. Bu açıdan öğrencilerimizin üniversitemizi tanımaya, kampüsümüzü gezmeye, fakültelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.”

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:04
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