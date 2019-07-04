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Rektör Kılavuz’dan şehir protokolüne iade-i ziyaret

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
Rektör Kılavuz’dan şehir protokolüne iade-i ziyaret

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan şehir yöneticilerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’u ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da eşlik etti. Kent protokolüne üniversitenin yeni dönem hedefleri ve projeleri hakkında bilgi aktarımında bulunan Rektör A. Saim Kılavuz, Üniversitenin yeni dönemde Bursa’nın sorunlarına ve isteklerine daha fazla kulak vereceğini aktardı.


Ziyaretlerde yeni dönemde yapacakları projelerin detaylarını aktaran Rektör Kılavuz; “Cumhurbaşkanımız tarafından nisan ayında göreve atandık. Yaklaşık iki aydır yönetimimizle birlikte üniversitenin geleceğini planlamak için geceli gündüzlü yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak önceliğimiz bu kent ve kentin istekleri olacaktır. Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması, kent yöneticileri ile ortak yürütülecek projeler ve bilimsel altyapı odaklı ortak çalışmaların tümünde Bursa Uludağ Üniversitesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. Üniversite bu kentin hafızası ve birikimidir. Bizler, başta Sayın Valimiz Yakup Canbolat olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanlarımız ve diğer kamu kurumlarının yöneticileri, STK’lar, sanayi ve iş dünyamız ile el ele vereceğiz. Yeni dönemde birlikteliğimizi daha da arttıracağız. Uludağ Üniversitesi, bu kentin markasıdır. Üniversitemizi ve Bursa’mızı hak ettiği noktaya getirmek için çalışacağız” diye konuştu.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da Bursa Uludağ Üniversitesi yöneticilerine görevlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
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