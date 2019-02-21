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Rektör Karakaya, Tolo-E Saadet Üniversitesi cübbesi giydi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya’ya, Tolo-E Saadet Üniversitesi cübbesi imzalanan işbirliği protokolünün ardındanDr.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:40
Rektör Karakaya, Tolo-E Saadet Üniversitesi cübbesi giydi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya’ya, Tolo-E Saadet Üniversitesi cübbesi imzalanan işbirliği protokolünün ardındanDr. Selahattin Burhani tarafından giydirildi.



Kırşehir AEÜ’si ile Afganistan’ın Tolo-E Saadet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü İmzalandı.


Afganistan’ın Tolo-E Saadet Üniversitesi Yönetimi ile Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ile yapılan görüşme sonrası 20 Şubat tarihinde rektörlükte yapılan görüşmeye Tolo-E Saadet Üniversitesi Kurucusu Dr. Selahattin Burhani, Üniversite Temsilcisi Hamidullah Rızazade ve Bektaş Tufan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı katıldı.



KAEÜ’sinin faaliyetlerini, yenilikçi çalışmalarını, projelerini ve ülkeye kazandırdığı değerleri yakından takip ettiklerini anlatan Tolo-E Saadet Üniversitesi Kurucusu Dr. Selahattin Burhani, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile iş birliği içinde olmak istediklerini belirtti. Tolo-E Saadet Üniversitesi arasında Tıp, Mühendislik – Mimarlık, İslami İlimler ve Ziraat Fakülteleri ile karşılıklı iş birliği protokolleri imzalamak istediklerini dile getiren Burhani, her iki üniversitenin de birbirinden faydalanacak birçok alanı olduğunu söyledi.



Ulusal ve uluslararası alanlarda iş birliğini önemsediklerini, çok sayıda üniversite ikili ilişkiler kurulduğunu dile getiren Rektör Karakaya, Afganistan’ın Tolo-E Saadet Üniversitesi ile iş birliği içinde olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Rektör Karakaya, "Üniversitemizin Tıp, Mühendislik – Mimarlık, İslami İlimler ve Ziraat Fakülteleri ile Tolo-E Saadet Üniversitesinin fakülteleri arasındaki ilişkilerin gelişerek her iki üniversitenin birbirlerinden faydalanacak"dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:40
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