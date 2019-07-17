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Rektör Karabulut, Türkiye’nin Fırsat Penceresi: “Türk Yükseköğretimi” toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
Rektör Karabulut, Türkiye’nin Fırsat Penceresi: “Türk Yükseköğretimi” toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Muş Alparslan Üniversitesinde Yapılan Türkiye’nin Fırsat Penceresi: “Türk Yükseköğretimi” toplantısına katıldı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Yeni YÖK” tarafından, “Dijitalleşen YÖK” mottosuyla ülkedeki genç nüfusun eğitiminde yeni hedef olarak belirlediği “dijital dönüşüm ve okuryazarlık” konularının görüşüldüğü Türkiye’nin Fırsat Penceresi: “Türk Yükseköğretimi” toplantısına katıldı.


Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında seçilen ilk sekiz üniversite ile yeni seçilen sekiz üniversite rektörünün yanı sıra bölgedeki bazı üniversitelerin rektörleri de katıldı.


Toplantıda Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç açılış konuşmalarını gerçekleştirirken YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesine ilişkin bilgilendirme konuşması yaptı.


Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “Mirasçısı olduğumuz medeniyetlerin bilime katkılarını yükseköğretim veren kurumlar ile güçlendiren ecdadımız bize üzerine güçlü bir üniversite sistemi inşa edebileceğimiz bir yapı bırakmıştır’’ ifadelerini kullandı. Başkan Saraç, “Yaşanmış olanın geleceğin inşasındaki rolünü önemsiyoruz. Bu mirası değerlendirirken, güçlendirirken temel hedefimiz küreselleşen dünyada bütün yeni kavramlardan ve gelişmelerden yararlanarak ama aynı zamanda kendi sosyolojik ve kültürel yapımızı, değer dünyamız dikkate alarak seçim yapıyoruz” şeklinde konuştu. 207 yükseköğretim kurumunda; 7 milyon 416 bin öğrenci, 82 bin 129’u öğretim üyesi olmak üzere toplam 167 bin 312 öğretim elemanının bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Saraç, Yeni YÖK kavramı başlığı altında üniversiteler ile ülkenin sürdürülebilir kalkınma süreçlerine çok ciddi katkılar veren projeler yürüttüklerini dile getirdi.


Toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a bölge üniversitelerine yaptığı katkılardan ve bilim hayatını şekillendiren yeni projelerinden dolayı Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki 27 üniversite rektörünün imzaladığı teşekkür beratı takdim edildi.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversite rektörleri ile Muş Alparslan Üniversitesi senato toplantı salonunda bir araya gelen Prof. Dr. Saraç, YÖK’ün yürüttüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamındaki üniversitelerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Söz alan Rektörler Saraç’a üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi verip üniversitelerinin son durumu hakkında talep ve sorunlarını iletti.


18 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay’ın teşrifleriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan “Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı” ve “Pilot Üniversiteler İmza Töreni”ile başlayın projenin 1. etabı tamamlanırken, YÖK tarafından yeni seçilen sekiz üniversite ile projenin 2. etabına geçilmiş oldu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
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