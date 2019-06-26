0553 313 94 23

Rektör Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü Prof.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:08
Rektör Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı’daki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Üniversitenin Konukevinde gazetecilerle bir araya gelen Rektör Karabulut, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılını değerlendiren ve üniversite için planlanan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.


Sunumda YÖK tarafından 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında üniversitemizin bölüm ve programları için 3295 öğrenci kontenjanı verildiğini açıklayan Rektör Karabulut, talep ettikleri kontenjanların neredeyse tamamının verildiğini söyleyerek, ’’Biliyorsunuz geçen hafta YÖK tarafından kontenjanlar açıklandı bizim üniversitemize kontenjan olarak verilen sayı 3295 kontenjan bize verildi. Bizim talep ettiğimiz bütün kontenjanlar verildi. Sadece çok ufak tefek eksiklikler kaldı. Özellikle ilçelerle ilgili kontenjanlarımızda eksiklikler oldu. Üniversitemize toplam 78 programımıza bu yıl öğrenci verildi. Bu programların 36 tanesi lisans diğerleri ön lisans programları olmak üzere toplam 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 3200 civarında öğrencimiz vardı’’ dedi.


‘’Ağrı gerçekten bir öğrenci kenti olmalı’’


Bu yıl verilen kontenjan sayıları ile öğrenci sayısının artacağını belirten Karabulut, Ağrı’nın rahat bir şehir olduğunu ve bu yüzden öğrenci kenti olması gerektiğinin altını çizdi. Karabulut, ‘’Geçen sene üniversitemizin doluluk oranı %91 civarındaydı. Buda bölge için iyi bir rakamdı. Bu sene bu oranı biraz daha arttırmayı hedefliyoruz. Bu konuda hep birlikte çalışmalar yaparak inşallah daha fazla öğrenciyi üniversitemizde ağırlamış olacağız. Çünkü Ağrı gerçekten bir öğrenci kenti olmalı. Buna da uygun bir şehir. Rahat bir kent bu anlamda’’ ifadelerini kullandı.


Üniversite de 2018-2019 yılı itibariyle yapılan bütün etkinlik ve çalışmaları yer verdiği slaytta basın mensuplarına sunum yaparak anlatan Rektör Karabulut, bir araya geldikleri Konukevinde basın sohbet eşliğinde yemek yedi.


Üniversite Konukevinde gerçekleşen samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, toplantıya katılan tüm yerel ve ulusal basın temsilcilerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    1. MKE Ankaragücü'nde kongre kararı
    2. Antalya’da 2 metre boyunda köpek..
    3. Gerilim tırmanıyor, F-35'ler..
    4. Akar: "Terörle mücadele hem yurt..
    5. Spot piyasada elektrik fiyatları
    6. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma..
    7. Iğdır’da teröristler taciz ateşi açtı
    8. Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit..
    9. Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi..
    10. Fener Ol’da SMS adedi 1.6 Milyonu geçti
    11. Gölpazarı Bilecik’in parlayan ilçesi..
    12. Yasak su ürünleri avcılığı masaya..
    13. İzmir'de fayton devri kapandı
    14. İstanbul Valiliği’nden ’İBB Başkanlığı..
    15. 1 kişinin öldüğü feci kazaya sebep..
    16. MKE Ankaragücü’nden olağanüstü kongre..
    17. "Seçim sonuçlarının nedenleri iyi..
    18. "Kushner'in planının başarılı olması..
    19. Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde’de..
    20. Siber zorba davasında sanık Orkun..
    21. Galatasaray'ın istediği Bruma'nın yeni..
    22. Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi..
    23. Ringleri aratmadı! Canlı yayında..
    24. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    25. Anadolu Üniversitesinde ’dijital..
    26. Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o..
    27. 2018 Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
    28. Otoyolda el arabasıyla saman taşırken..
    29. Rektör Karabulut basın mensuplarıyla..
    30. "İnşallah ülkemizi mutlu edecek,..
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler