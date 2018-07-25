Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...

ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde okuduğunu söyleyen bir öğrenci, sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a mesaj yazarak, kendisini okuluna almasını istedi. Öğrenci yazdığı mesajda, "Hocam ODTÜ hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız hocam?" dedi.



Bunun üzerine öğrenciye aynı şekilde sosyal medya hesabından cevap veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Antalya'nın adına kanma burada hiç geçemezsin" şeklinde cevap verdi. Ünal'ın cevabına genç öğrenci, "Tamam hocam özür dilerim" diyerek mesajına ağlama simgesi koydu. ODTÜ'lü öğrenci ile Akdeniz Üniversitesi rektörü arasında geçen bu konuşma kısa sürede çok sayıda retweet aldı.



