Rektör İbrahim Taş Pazaryeri ilçesini ziyaret etti
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.18 Haziran 2019 Salı 16:28
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.
Rektör Taş, Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Her iki kurumu ayrı ayrı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Kaymakam Güven’e ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e görevlerinde başarılar diledi.
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