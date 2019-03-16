Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına kınama

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Yeni Zelanda’da, iki camiye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, uluslararası camianın insanlık dışı ve canice gerçekleştirilen bu vahşet karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “15 Mart 2019 tarihinde İslam dünyasına yönelik, uluslararası camianın daha önceleri de defalarca tanık olduğu, Müslümanları hedef alan bir katliam daha yaşandı. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye cuma namazı esnasında bir grup teröristin düzenlediği saldırılarda 49 kişi şehit edildi, 48 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyenlerden kendini 28 yaşında Avustralyalı bir erkek olarak tanıtan terörist Tarrant’ın saldırı öncesinde hazırladığı 74 sayfalık manifestodan ve aracında dinlediği şarkının sözlerinden; bu eyleminde “Bosna kasabı” olarak bilinen Sırp savaş suçlusu Radovan Karadziç ve 2011 yılında Norveç’te 77 kişiyi öldüren Andres Breivik’ten etkilendiği anlaşılmaktadır. Öte yandan bu manifestoda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için “insanımızın en büyük düşmanı” ifadesine yer verilerek Cumhurbaşkanımız’ın hedef gösterilip tehdit edilmesi ayrıca "Boğazın batı yakasındakileri öldüreceğiz, İstanbul’a (Konstantinapol) gelerek bütün cami ve minareleri yıkacağız, Ayasofya minarelerden kurtarılacak ve İstanbul Hristiyan şehri olacak” gibi ülkemize ve aziz milletimize yönelik pervasızca ve alçakça tehditler savrulması da asla kabul edilemez bir durumdur. Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Türk/İslam düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Gaziantep Üniversitesi olarak bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. Bu katliamda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletirken yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Uluslarası camianın insanlık dışı ve canice gerçekleştirilen bu vahşet karşısında sessiz kalmayarak bir an evvel harekete geçmesini ve her türlü terörizme karşı net bir duruş sergilemesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde Müslüman kardeşlerimize yapılan bu alçakça saldırı karşısında başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası camianın sessiz kalması bu tür terör eylemlerin bilinçli bir şekilde kendileri tarafından yönlendirildiğini ve desteklendiğini ortaya koyacaktır. İslamofobi üzerinden Müslümanları ötekileştirmeye çalışanlar, bu vahşi terörizm karşısında susanlar, inanç ve ırk ayrımlarıyla tetiklenen terörizm ve nefret suçlarının destekleyici mimarları olarak tarihin utanç sayfalarındaki yerlerini alacaklardır“ diye konuştu.