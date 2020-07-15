Rektör Gür: 15 Temmuz tarihin en hain işgal girişimidir

Mesajında, 15 Temmuz 2016’da ülkemizin demokrasiyi, hukuk devletini, millî iradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanet ve işgal girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kaldığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu girişim, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuş, hainler tarihin kara sayfalarında yerlerini almıştır. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir” dedi.

249 ŞEHİT VERDİK

Mesajının devamında, Millî irade ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olan yüce milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak meydanlarda toplandığını ve vatan savunması uğruna binlerce kişi gazi olurken, 249 şehit verildiğini hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, mesajının son bölümünde de şu görüşleri dile getirdi: “Hainlerin karşısında yediden yetmişe birleşerek, bu şerefli mücadelede vatanını savunan aziz milletimiz; cesareti, dirayeti, iman gücü, kararlı ve dik duruşuyla birlik ve beraberlik destanı yazmıştır.Türkiye kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken tüm dünya mazlum ve mağdurlarına da umut ışığı olmuştur. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede milletimiz vatanına, bayrağına ve birliğine yapılan bu büyük ihaneti unutmayacak ve affetmeyecektir. Vatan sevdasıyla bayrağımız sonsuza dek dalgalansın diye göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklara siper eden, canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün dünyaya haykırıyoruz; bu vatanı, bölmeye, yıkmaya, ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir. Daima vatan müdafaa nöbetinde olacağız. Pandemi sürecinde de; maskemizi takıp, sosyal mesafeye dikkat ederek Senato üyelerimiz ile meydanda olacak ve nöbet tutacağız. Bu duygularla 15 Temmuz‘da vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun.”