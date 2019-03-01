Rektör Gören: Çalıştayın sonuçlarının hayata geçmesi için gayret göstereceğiz

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 26 ülkeden 70‘e yakın üniversitenin temsilcilerini ağırladığı “Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü” konulu uluslararası Çalıştayı sona erdi.

Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde üç kıtadan akademisyenlerin buluşmasını sağlayan Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Uluslararası Çalıştayı düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen kapanış töreninde iki gün süren çalıştayın yapılan değerlendirme bölümünde konuşan Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (GESAM) Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık, "Bu çalıştaya katılan akademisyenler yalnızca birbirlerine kartlarını verseler dahi çok büyük başarıydı ama bunun çok üstüne çıkıldığını gördük. Üniversiteler arasında çok sayıda protokol imzalandı. Bu çalıştayın bir sonraki ayağını düzenlemek isteyen üniversiteler oldu. Bunları konuşur, tartışırız. Ancak bu çalıştayın sürdürülebilirliği için bir başka ülkede ve daha geniş kapsamlı olarak düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Çalıştayın 3 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Cırık, kısa sürede alınan kararlarla düzenlenen çalıştayın hazırlık döneminde çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Cırık, "Biz, Şark toplumlarının bir özelliği var. Bununla yüzleşmeliyiz. Bu çalıştaya katılmak için irade gösteren pek çok akademisyen, rektörlerine ulaşamadığı için katılım sağlayamadı. Ülkelerinde çeşitli çatışmalar yaşanırken ulaşılamayan ya da gönderdiğimiz uçak biletlerinin üstüne VIP uçuş bileti isteyen rektörlerle bizim burada ortak bir noktada buluşmamız mümkün değil. Bu nedenle Şark toplumlarının gönül birliğini kaybetmeden bir Batı disiplinine sahip olmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Biz bu çalıştayı bu kadar kısa sürede düzenleyebildiysek, bunda 24 saat ulaşabildiğimiz bir Rektöre sahip olmamızın çok büyük önemi var" şeklinde konuştu.

“Çalıştayın sonuçlarının hayata geçmesi için gayret göstereceğiz”

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, "İki dolu gün geçirdik. Umarım buradaki buluşma yalnızca bir turistik gezi olarak kalmaz. Bugün burada imzalanan ikili anlaşmalarla birlikte üniversiteler arasında görüşülen konular oldu. Bunlar sadece kağıtta kalmayacak. Biz de bu çalıştayın sonuçlarının hayata geçmesi için üstün bir gayret göstereceğiz" dedi.

Çalıştayın sonuç bildirisinin hazırlanma aşamasında olduğunu ifade eden Remzi Gören, "Gün içinde size iletilecek taslak metne kısa süre içinde katkılarınızı bekliyoruz. Böylece geniş katılımlı bir sonuç bildirisine imza atabileceğiz. Çalıştayın ilk çıktısı bir sekreterya oluşturulması oldu. Bu sekreteryayı da üniversitemiz bünyesinde oluşturacağız. Ancak buradaki birlikteliğin bir gönül birlikteliği olduğunu bilmenizi istiyoruz. Katılımı gönülden isteyen üniversitelerin bu birliktelikte yer alması bizim için çok önemli. Bu çalıştayın en önemli çıktısı da üniversiteler arasında öğrenci ve personel hareketliliğinin sağlanması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ülkelerdeki ulusal eğitim ve öğretimin önüne geçtiğini söyleyen Gören, "Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, başka ülkede eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler için bir kapı olmak istiyoruz. Bunun için her yıl DPÜ-YÖS düzenliyoruz. Bizler sizleri ve öğrencileri üniversitemize bekliyoruz. Bundan da öte üniversitelerin kültürlerin birleştici gücü olduğunu bilerek sorumluluk almak istiyor, bizimle aynı düşüncedeyseniz sizi de bu davet ediyoruz. Hepimiz için insanlık adına faydalı bir çalıştay düzenlediğimize inanıyorum. Sizleri burada ağıralamktan keyif aldığımı söylerek hepinize ’Allahaısmarladık’ diyorum" diye konuştu.