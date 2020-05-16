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Korona Virüs

Rektör duyurdu! Bir profesör daha koronavirüse yakalandı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı’nın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:23:00 -
Rektör duyurdu! Bir profesör daha koronavirüse yakalandı

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı hocanın aynı zamanda yoğun bakım sorumlusu olduğunu ve ailesiyle beraber karantinada olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür, “Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Öğretim Üyemizden Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Aynı zamanda yoğun bakım sorumlusudur. Genel durumu iyi ve ailesi ile birlikte karantinaya alınarak tedavisi yapılmaktadır. Geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

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