0553 313 94 23

Rektör Durmuş, üstün başarı sergileyen personelleri takdir belgesiyle taltif etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
Rektör Durmuş, üstün başarı sergileyen personelleri takdir belgesiyle taltif etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe ile İdari Personel Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim’e takdir belgesi verdi.


Rektörlük makamında gerçekleştirilen takdir belgesi takdiminde Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde üstün bir başarı sergileyen Doç. Dr. Rohat Cebe ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasında gösterdikleri olağanüstü gayret ve çabalardan dolayı Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim’e takdir belgesi ve üniversitemiz plaketi takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da trafik kazasında anne ile oğlu öldü
    1. Antalya'da trafik kazasında anne ile..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Eyyübiye’de kurban kesim ve satış..
    4. İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı
    5. Haliliye Belediyesi yerel yönetimler..
    6. CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda..
    7. İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
    8. Gebze’de tırların akülerini çalanlar..
    9. 86 yaşındaki Mardinli adamın feci..
    10. Sıcakta bayılan köpek tedavi altına..
    11. Futbol: Süper Lig
    12. Serinlemek için nehre giren..
    13. Muş'tan acı haber! 4 çocuk boğuldu
    14. Onyekuru için 15 milyon Euro!
    15. İki ada arasında sefer yapan tekne..
    16. Bakan Akar, trafik kazasında vefat..
    17. Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak
    18. Denizli'de traktörün altında kalan..
    19. Eşcinsel sapkınların hedefinde..
    20. DİSKİ’den su açıklaması
    21. ABD basını sayfasına taşıdı!..
    22. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği..
    23. Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum..
    24. Filipinler'de tekne kazası: 7 ölü
    25. Yayladaki tarihi köprüde defile
    26. Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza..
    27. Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti:..
    28. Patpatlara izin yok
    29. Hayal 40 yıl sonra gerçek oldu
    30. Serinlemek için Murat Nehrine giren 4..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu