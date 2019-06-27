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Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve Anamur ilçelerini ziyaret etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:10
Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve Anamur ilçelerini ziyaret etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin’in Gülnar ve Anamur ilçelerini ziyaret etti.


Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat’ı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar’ı, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu’nu ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinde Gülnar ilçesinde Enerji Araştırmaları Merkezi kurmak istediklerinin belirten Rektör Durmuş, kurmak istedikleri merkezde tüm üniversitelerin gelip araştırma yapacakları ortak bir araştırma merkezi planladıklarını söyledi.


Rektör Durmuş, Anamur Belediye Başkanı Kılınç’a ve Gülnar Belediye Başkanı Ünvar’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Rektör Durmuş’a teşekkür etti.


Rektör Durmuş ziyaretlerinde Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’a Batman Üniversitesi plaketini ve ay yıldızlı rozet takdim etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:10
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